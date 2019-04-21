وفاة رجل امن أمام قصر المؤتمرات بمراكش

ضاهر محمد- مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان رجل امن فارق الحياة، قبل قليل من زوال يومه الاحد 21 ابريل، اثر اصابته بسكتة قلبية جوار قصر المؤتمرات بمراكش.

وكشفت مصادرنا، ان الهالك كان يدعى قيد حياته “ادريس” ويشتغل في الدائرة الامنية 14 بايسيل.

وكان الهالك في مهمة قصد تأمين احدى التظاهرات بقصر المؤتمرات قبل ان يفارق الحياة داخل سيارة الامن المرابطة قرب قصر المؤتمرات.

والى تم نقل جثة الهالك الى مستودع الاموات بابواب مراكش بناء على تعليمات النيابة العامة في انتظار اتمام الاجراءات القانونية والادارية لمراسيم دفن الهالك.

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