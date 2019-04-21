مضيفة طيران مغربية من بين ضحايا تفجيرات “عيد القيامة” بسيريلانكا

هبة بريس - الرباط

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية بسريلانكا عن مضيفة طيران مغربية تعمل بالخطوط الجوية العربية السعودية ضمن ضحايا تفجيرات سيرلانكا.

وأوضحت السفارة السعودية، أن المضيفة المغربية الجنسية تعرضت لإصابة خطيرة على مستوى يدها، إثر تواجدها في فندق كراند ينامون، الذي فجر مطعمه، كما هناك أنباء متضاربة حول مصير اثنين من ملاحي الخطوط.

وأشارت المصادر إلى أن المغربية المصابة ترقد بالمستشفى منذ أربع ساعات دون تدخل أي جهة من مصالح السفارة المغربية أو السعودية بسريلانكا.

ووفق ذات المصادر فإن المضيفة المغربية كانت ضمن طاقم رحلة رقم “SV788″، مسارها «الرياض- المالديف- كولومبو»، حيث يتوقف طاقم الطائرة في العاصمة السريلانكية كولومبو، بعد استكمال عدد ساعات الطيران، حسب نظام الطيران.

ولقي ما لا يقل عن 190 شخصا مصرعهم، بينهم أجانب، وأصيب أكثر من 469 آخرين في التفجيرات ذاتها.

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