قاصر تضع حدا لحياتها شنقا بالدرويش

نُشر بتاريخ :  2019-04-21 - 18:43
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هبة بريس -

وضعت فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، أمس الجمعة، حدا لحياتها شنقا بدوار “إقدورن” بجماعة امهاجر التابعة لتراب إقليم الدريوش.

مصادر محلية كشفت انه تم العثور على الفتاة القاصر جثة هامدة بعدما داخل حمام المنزل الذي كانت تقطنه رفقة اسرتها في ظروف وصفت بالغامضة .

واستنفر الحادث مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، حيث تم فتح تحقيق في الحادث تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على ظروفه وملابساته فيما تم نقل جثمان الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور.

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