فاجعة.. نجاة تلميذ وفاة آخرين غرقا في شاطئ الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

لقي، اليوم الأحد، شابان في مقتبل العمر حتفهما غرقا في شاطئ مدينة الجديدة. ويتعلق الأمر بتلميذين كانا يتابعان قيد حياتهما دراستهما في الثانوية التأهيلية الرازي بعاصمة دكالة.

وعلمت الجريدة أن مغربيا مقيما بهولندا كان يمارس، زوال اليوم الأحد، الصيد بالقصبة في شاطئ الجديدة، انتبه إلى 3 شبان كانت مياه البحر بصدد ابتلاعهم، عندما كانوا يسبحون، وكانوا يطلبون النجدة. وقد تمكن من إنقاذ اثنين منهم، فيما غرق ثالثهم (17 سنة)، وهو من جماعة “حد ولاد افرج” بإقليم الجديدة، ومازالت الأبحاث من طرف عناصر الوقاية المدنية متواصلة لانتشال جثته، بعد أن يئسوا في العثور عليه حيا. هذا فيما قضى الغريق الثاني (16 سنة)، الذي أنقذه، وهو من مدينة البئر الجديد بإقليم الجديدة، نحبه داخل المستشفى الإقليمي، بعد أن تمكن من إخراجه حيا من مياه المحيط الأطلسي. أما صديقهما الثالث الذي أنقذه بدوره، فقد كتب له عمر آخر، وهو مازال يخضع للعناية الطبية داخل المستشفى.

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