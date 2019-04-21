سقوط محلي مدوٍّ يضاعف جراح مانشستر يونايتد

هبة بريس ـ القسم الرياضي

ضاعف نادي إيفرتون جراح ضيفه مانشستر يونايتد وتغلّب عليه برباعية نظيفة، الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “غوديسون بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح الجناح البرازيلي ريشارليسون دي أندرادي سجل التهديف بحركة أكروباتية رائعة بحلول الدقيقة الـ13، وأضاف زميله الآيسلندي غيلفي سيغوردسون الهدف الثاني لـ”التوفيز” في الدقيقة الـ28.

وعزز الظهير الفرنسي لوكاس دين والجناح الإنجليزي ثيو والكوت تقدم “أصحاب الأرض والجمهور” بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقة الـ56 و64.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد إيفرتون إلى 49 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 64 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب “البريميرليغ”.

بهذه النتيجة تضاءات حظوظ “الشياطين الحُمر” في حجز أحد المراكز الأربعة المؤهلة للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، التي ودعها هذا الموسم من دور الثمانية إثر الخسارة أمام برشلونة الإسباني برباعية نظيفة في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

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