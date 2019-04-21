برقية تعزية ملكية إلى رئيس سريلانكا إثر الاعتداءات الإرهابية

نُشر بتاريخ :  2019-04-21 - 17:10
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية الديمقراطية الاشتراكية لسريلانكا،مايثريبالا سيريسينا، على إثر الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت عدة مناطق ببلاده .

ومما جاء في برقية الملك “ببالغ التأثر وشديد الاستنكار، تلقيت نبأ الاعتداءات الإرهابية الشنيعة التي استهدفت، يوم عيد الفصح، كنائس وفنادق بمناطق بسريلانكا، مخلفة العديد من الضحايا الأبرياء”.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المؤلمة، لفخامة الرئيس سيريسينا، ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب السيريلانكي، عن أحر التعازي والمواساة، مقرونة بدعوات جلالته بجميل الصبر والسلوان، وبالشفاء العاجل للمصابين.

كما عبر جلالة الملك للرئيس السريلانكي عن إدانة المملكة المغربية الشديدة لهذا العمل الإرهابي المقيت الذي تنبذه كل الديانات، والمنافي للقيم الإنسانية الكونية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

مؤتمر هيئات المحامين يؤكد تمسكه بحق المغرب الثابت في استكمال وحدته الترابية

جدد المؤتمر العام الثلاثون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في ختام أعماله المنعقدة على مدى ث…