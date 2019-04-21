بادرة ملتفتة قام بها اطباء العظام بفاس اتجاه معوز بدون ماوى

هبة بريس _ فاس

في بادرة إنسانية،قام طاقم من أطباء العظام بمساعدة من طاقم ممرضين ومختص تخدير بإجراء عملية جراحية لفائدة المسمى الحياني المعروف في اوساط صفرو بكونه بدون مأوى قار ويعاني من تخلف عقلي والذي أصيب بكسر مزدوج في رجله تطلب إجراء عملية جراحية بمواصفات خاصة.وفور انتهاء العملية،قام وفد من رجال السلطة المحلية وفي مقدمته باشا مدينة صفرو بمعية المندوب الاقليمي لوزارة الصحة بصفرو بزيارة للمريض حيث وقف الوفد على المجهودات التي بذلت لإنجاح العملية من طرف الطاقم الطبي إضافة إلى معدات خاصة بالعملية جائت على شكل هبة من مؤسسة رفض أصحابها ذكر اسمها.وقد حضر هذه الزيارة أيضا السيد عبد السلام بوهدون النائب الاول لرئيس المجلس البلدي.

ومباشرة بعد زيارة المصاب والاطمئنان على حالته أشرف السيد كمال الينصلي مدير المستشفى الاقليمي بالنيابة على توزيع شواهد شكر وتقدير على أعضاء الطاقم الطبي الذي أنجز العملية حيث تقدم بشكر الإدارة لكل من ساهم في هذا العمل الإنساني.

وتجدر الإشارة ان رجال السلطة الذين حضروا هذا الحفل بادروا إلى تقديم كل المساعدة المطلوبة لفائدة المصاب حيث تم توفير كرسي متحرك في وقت كان فيه المصاب لا زال في حالة تخدير ما بعد العملية كما وعدوا بتوفير المأوى الملائم للمصاب فور مغادرته المستشفى.وفي الأخير أصر المندوب الاقليمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالسلام البقالي على زيارة المصاب قبل المغادرة حيث التمس من أطر المستشفى إيلاء العناية اللازمة للمريض حتى شفائه ومغادرته المستشفى الاقليمي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0