قطاع الطرق بأولاد التايمة في قبضة السكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في الوقت الذي لم تستطع المصالح الامنية بأولاد التايمة ، التصدي لقطاع الطرق بسبب شساعة المنطقة وعدم توفر الموارد البشرية لديها، بدأ المواطنون يدافعون على أنفسهم من هجمات هؤلاء الغزاة.

فقد استطاع مواطنون بدوار البيض جماعة سيدي أحمد اوعمر زوال اليوم الأحد 21 أبريل الجاري، من إلقاء القبض على شخصين كانا على متن دراجتين ناريتين، وذلك بعد تورطهما في قضية تتعلق باعتراض السبيل والسرقة بالعنف وتحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.

وأفادت مصادر مطلعة أن مواطنون قد رصدوا شخصين على متن دراجة نارية متلبسين بمحاولة تعريض أحد المواطنين للسرقة، وذلك على مستوى مسلك طرقي، قبل أن يتم ملاحقتهما ومحاصرتهما والقبض عليهما وبحوزتهما أسلحة بيضاء.

وبعد إشعار مصالح الدرك الملكي حضر بعض عناصرها إلى مكان التوقيف، حيث تم اعتقال المشتبه بهما واقتيادهما إلى مركز الدرك الملكي من أجل تعميق البحث معهما بخصوص الأفعال المنسوبة إليهما.

ولازال عدد من المواطنون بجماعات ترابية أخرى ، تعاني غزوات قطاع الطرق ، وتعريضهم لسرقة اموالهم تحت التهديد بالسلاح الابيض ، وهو ما يستدعي من عامل الاقليم الدعوة لاجتماع أمني من أجل الخروج بخطة شاملة للاقلام والاطلاع على النقط السوداء من خلال الشكايات الموجه للمصالح الامنية بالاقليم ، فالوضع ازداد سوءا في السنوات الاخيرة من تنامي ” قطاع الطرق ” .