مخزني من السمارة يسرق صيدلية بمارتيل

نُشر بتاريخ :  2019-04-21 - 14:45
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ع اللطيف بركة : بة بريس إستغرب المحققون بمدينة مارتيل شمال المملكة، عن كيفية وجود " مخزني " بالمدينة وهو يشتغل بمدينة توجد جنوب المملكة، بعد الاستماع اليه في محضر رسمي . الشاب الذي يشتغل في جهاز " القوات المساعدة " بمدينة السمارة، قام بعملية سطو مسلح، على صيدلية بمدينة مرتيل ، وفشلت محاولته بعد محاصرته من طرف بعض المواطنين الذين سمعو صراخ مستخدمة بالصيدلية. وأشار نفس المصدر، أنه تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته المتهم امام أنظار النيابة العامة، من أجل تعميق البحث معه في المنسوب إليه.

إستغرب المحققون بمدينة مارتيل شمال المملكة، عن كيفية وجود ” مخزني ” بالمدينة وهو يشتغل بمدينة توجد جنوب المملكة، بعد الاستماع اليه في محضر رسمي .
الشاب الذي يشتغل في جهاز ” القوات المساعدة ” بمدينة السمارة، قام بعملية سطو مسلح، على صيدلية بمدينة مرتيل ، وفشلت محاولته بعد محاصرته من طرف بعض المواطنين الذين سمعو صراخ مستخدمة بالصيدلية.
وأشار نفس المصدر، أنه تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته المتهم امام أنظار  النيابة العامة، من أجل تعميق البحث معه في المنسوب إليه.
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