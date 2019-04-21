“مسيرة الرباط” تطالب بسراح معتقلي الريف…صور

هبة بريس ـ الرباط

خرج المئات من المتظاهرين في مسيرة حاشدة بالعاصمة الرباط صباح الأحد، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي “حراك الريف” .

وتصدرت عائلات المعتقلين وبعض القيادات السياسية خاصة من الإسلاميين واليسار، المسيرة التي مازالت متواصلة في قلب العاصمة الرباط.

وردد الآلاف من المشاركين في المسيرة شعارات تدين السياسات التي انتهجتها الدولة اتجاه “حراك الريف”. كما رفعوا شعارات منددة بالأحكام «الجائرة»، وطالبوا السلطات المغربية بإطلاق سراح كل المعتقلين وإسقاط الأحكام والمتابعات.

وعرفت المسيرة حضورا قويا لمختلف مكونات اليسار، إلى جانب إنزال قوي لجماعة العدل والإحسان بينما ظل حضور الإسلامين القريبين من حزب العدالة والتنمية رمزيا، وسط ” الجماعة ” و ” اليسار”.

وكانت محكمة الإستئناف في الدار البيضاء قد أكدت مؤخرا الأحكام الثقيلة التي سبق أن أدين بها المعتقلون على خلفية “حراك الريف”، و بلغت في مجموعها 308 سنوات، نال منها ناصر الزفزافي قائد الحراك و3 من رفاقه 20 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم.

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