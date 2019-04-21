ارتفاع عدد ضحايا هجمات سريلانكا إلى 207 قتلى و450 مصابا

نُشر بتاريخ :  2019-04-21 - 14:13
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ وكالات

ارتفع عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح اليوم إلى 207 قتيل، وإصابة أكثر من 450 مصابا، حسبما ذكرت بوابة أخبار “أدا ديرانا” السريلانكية نقلا عن الشرطة المحلية.

وهزت تفجيرات واسعة، صباح اليوم الأحد 21 أبريل، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس وفنادق.

وكانت السلطات السريلانكية أعلنت في وقت سابق حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التوصل الاجتماعي.

من جانبه، أعلن وزير الإصلاح الاقتصادي والتوزيع العام في سريلانكا، اليوم الأحد، هارشا دي سيلفا، أنه قد تم القبض على سبعة أشخاص على خلفية التفجيرات التي وقعت في البلاد.

وكتب دي سيلفا في تغريدة على موقع “تويتر”: “قال وزير الإعلام في سريلانكا، روفان فييارديني، إن سبعة أشخاص احتجزوا في سريلانكا خلال الهجمات الصباحية التي أسفرت عن مقتل 160 شخصا على الأقل، من بينهم حوالي 30 أجنبيا”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الحاجب ..إنتحار طفل قاصر شنقا في ظروف غامضة

أقدم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة يوم أمس السبت،في ظروف غامضة على الإنتحار شنقا بواسطة حبل قا…