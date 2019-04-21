اعلاميات يَسْردن تجاربهن في المنتدى الدولي بأكادير

ع بركة ـ هبة بريس

يطفئ المنتدى الدولي للإعلام بأكادير، يوم الاحد 21 ابريل الجاري ، شمعته السابعة، تحت شعار ” تجارب نسائية في الإعلام” .

وقد شهدت ثلاث أيام من عمر المنتدى ، عدة لقاءات وندوات ناقش خلالها ضيوف المنتدى المنظم من طرف المرصد الجامعي للدراسات والأبحاث حول الإعلام والاتصال وسلك ماستر التحرير الصحفي والتنوع الإعلامي بجامعة ابن زهر، عدة قضايا إعلامية ذات صلة بالمرأة التي تشتغل في مجال الإعلام، التحديات والحلول.

وعرف الافتتاح، عرض لتجارب صحافيات من الجزيرة؛ رولا إبراهيم،مريم أوباييش، خولة بوسلام، ثم تجربة الصحفية المغربية والمديرة الجهوية لوزارة فخ الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال بجهة سوس ماسة، رجاء حليلة.

النقاش بين الحضور ، كان فرصة لاستلهام كل تجربة اعلامية للصحفيات، مثلا تجربة الاعلامية خولة بوسلام في إنتاج القصة الميدانية التي تفوقت فيها من خلال تقديم نماذج لذلك ، فيما اختارت الاعلامية مريم اوباييش موضوع كيف استطاعت المرأة الاعلامية النجاح في قصص الميدانية، مشيرة أن المرأة الصحفية تجيد اختيار الأسئلة وتشعر بمعاناة المرأة والطفل أكثر منه” وأضافت بأنهم ” يعتبرونها ضعيفة” فحين أنها ” قد تكون جريئة أكثر من الرجل ” .

الاعلاميات تحدثن أيضا عن مهنية المرأة وكفأتها وتميزها في عملها، وأشرن إلى الأسباب و التحديات التي تحول دون إلتحاق عدد أكبر من النساء بالمجال الصحفي وتحديدا بمراكز القرار والمسؤولية .

وعرفت أيام المنتدى الدولي للاعلام ، تكريم الصحفيات الأربع عرفانا لمجهوداتهن في مهنة صاحبة الجلالة .

كما ان عدد من طلبة الاعلام بجامعة إبن زهر، استفدوا على مدى يومين (السبت والأحد) من ورشات تكوينية مؤطرة من طرف صحفيين من معهد الجزيرة.

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