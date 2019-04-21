إدانات دولية لتفجيرات سريلانكا الدموية

هبة بريس ـ وكالات

دانت عدة دول الهجمات الإرهابية في سريلانكا التي استهدفت كنائس وفنادق، اليوم الأحد، وراح ضحيتها 185 شخصا على الأقل وأصيب المئات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهجمات أظهرت مرة أخرى ضرورة المكافحة الحازمة للإرهاب بكل أنواعه.

ولفت أردوغان إلى أنه تلقى بحزن عميق، نبأ مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص خلال إقامة قداسات عيد الفصح، وأعرب عن شجبه وإدانته بأشد العبارات لهذه الهجمات المنافية للإنسانية، والتي طالت دور عبادة.

وأكد على تضامن تركيا مع سريلانكا في مواجهة الإرهاب، “العدو المشترك للإنسانية والسلام العالمي”.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية المصرية سلسلة التفجيرات المتزامنة التي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو.

وأكدت في بيان لها على أن هذه الأعمال الوحشية التي تستهدف الأبرياء ودور العبادة لن تنجح في تحقيق مآربها، مشيرة إلى ثقتها في تجاوز سريلانكا لتلك الأزمة.

كما دان شيخ الأزهر أحمد الطيب الهجمات الدموية، وقال في تغريدة نشرت على الحساب الرسمي للأزهر في تويتر: “لا أتصور آدميا قد يستهدف الآمنين يوم عيدهم، هؤلاء الإرهابيون تناقضت فطرتهم مع تعاليم كل الأديان”، كما دعا فضيلته لذوي الضحايا بالصبر وللمصابين بالشفاء العاجل.

كذلك، دان البابا فرنسيس الهجمات قائلا إنها “عنف قاسي” في عيد الفصح.

بدوره عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه لنظيره السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، معربا عن أمله بمعاقبة منظمي ومنفذي هذه الجريمة الوحشية.

وهزت ثمانية انفجارات فنادق وكنائس في سريلانكا أثناء احتفال المسيحيين الكاثوليك هناك بعيد الفصح. ولقي أكثر من 185 شخصا حتفهم في هذه الانفجارات حسب الشرطة، كما أفادت مصادر في المستشفيات عن إصابة المئات بجروح. وأعلنت الحكومة فرض حظر التجول، وحجبت مواقع التواصل الاجتماعي.

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