روسيا تعزي سريلانكا بضحايا التفجيرات الدموية

هبة بريس ـ وكالات

عبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه لنظيره السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، على خلفية الانفجارات التي وقعت اليوم الأحد في أنحاء البلاد وأودت بأرواح العشرات.

وجاء في برقية التعزية المنشورة في موقع الكرملين الإلكتروني، اليوم السبت: “السيد الرئيس المحترم، تقبلوا تعازيي المخلصة على خلفية العواقب المأساوية لسلسة الأعمال الإرهابية التي وقعت في مدن سريلانكا. أريد أن أؤكد أن روسيا كانت ولا تزال شريكا وثيقا لسريلانكا في مكافحة خطر الإرهاب الدولي… وتشارك بلادنا أقارب وذوي القتلى في حزنهم، وتأمل بالشفاء السريع لكل المصابين”.

كما عبر الرئيس الروسي عن أمله بمعاقبة منظمي ومنفذي هذه الجريمة الوحشية التي تم ارتكابها أثناء الاحتفال بعيد الفصح.

وهزت سريلانكا صباح اليوم السبت 6 انفجارات في كنائس كاثوليكية وفنادق داخل العاصمة كولومبو وفي ضواحيها، أسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0