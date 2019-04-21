اطلاق رصاص لتوقيف شقيقين عرضا عناصر الشرطة للخطر بالحميسات

هبة بريس ـ الرباط

اضطر مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، في تدخل أمني لتوقيف شقيقين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعد صدمهما عمدا سيارة تابعة للأمن وتعريضهما عناصر الشرطة لخطر جدي ووشيك أثناء محاولتهما الفرار.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهما، اللذين كانا في حالة سكر متقدمة على متن سيارة خفيفة، عمدا إلى صدم سيارة دورية للشرطة وإلحاق خسائر مادية بها، قبل أن يبديا مقاومة عنيفة أثناء محاولتهما الفرار، اضطر معها موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، مما مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهما، قبل أن يتم توقيفهما لاحقا بالقرب من منزلهما الكائن بالجماعة القروية أيت أوريبل المحاذية لمدينة الخميسات.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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