رونالدو يدخل التاريخ من أوسع أبوابه

هبة بريس ـ القسم الرياضي

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه على الإطلاق، عقب تتويجه مع فريقه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، قبل 5 جولات من صافرة النهاية.

ونجح “البيانكونيري” في الفوز بلقب “الأسكوديتو” للمرة الثامنة توالياً والـ35 في تاريخه، عقب الانتصار على فيورنتينا (2-1)، على ملعب “أليانز استاديوم”، في الجولة الـ33 من البطولة الإيطالية.

وبات “الدون” البرتغالي أول لاعب في التاريخ يُتوّج بدوريات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا؛ إذ حصد لقب “البريميرليغ” بقميص مانشستر يونايتد 3 مرات، مواسم (2006–2007، 2007–2008، 2008-2009).

كما رفع مع فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد كأس الليغا في مناسبتين، وذلك في موسمي (2011-2012، 2016– 2017)، قبل أن يظفر بلقب الكالتشيو موسم (2018-2019).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0