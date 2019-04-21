150 فلاح يزورون مشتل ينتج 4 ملايين جدرة في السنة

هبة بريس – الرشيدية

تنزيلا للبرنامج السنوي للغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت المتعلق بمخطط التنمية الفلاحية وفي إطار الرحلة الدراسية التي نظمتها للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس في نسخته الرابعة عشر، زار 150 فلاح يمثلون جميع مناطق جهة درعة تافيلالت بأقاليمها الخمسة (ميدلت، الرشيدية، تنغير، ورزازات وزاكورة) ضيعة فلاحية متخصصة في انتاج الشتائل بضواحي مكناس .

خلال هذه الزيارة الميدانية قدمت المهندسة الفلاحية المسؤولة عن المشتل “زهور طانجي” لفلاحي الجهة شروحات مستفيضة حول تقنيات إنتاج الفسائل خصوصا المعتدة منها والتي تبتدئ بحسن اختيار المادة النباتية والاحتياطات الواجب اتخاذها من أجل سلامة الأغراس.

ومن خلال زيارة مختلف مكونات المشتل والذي يمتد على مساحة 35 هكتار بطاقة انتاجية تصل الى أزيد من 4 ملايين شتلة في السنة، تعرف الفلاحون على خصائص كل صنف والعناصر المتعلقة بالمدة الضرورية لدخوله مرحلة الإنتاج.

وفي نهاية هذه الزيارة دعا رئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت عبد الكريم ايت الحاج الفلاحين الى تأسيس تعاونيات وجمعيات فلاحية من اجل تنظيم القطاع الفلاحي بالجهة والاستفادة من جميع الإعانات المخصصة في إطار مخطط المغرب الأخضر لدعم الشتائل المعتمدة، داعياً الى تجنب زرعة الشتائل المجهولة المصدر حفاظا على سلامة المنتجات المجالية

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