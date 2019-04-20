هيئة ألمانية” تُواكبُ تدريباً مهنياً مبكرا لتلاميذ القنيطرة

هيئة ألمانية” تُواكبُ تدريباً مهنياً مُبكرا لتلاميذ القنيطرة

هبة بريس – الرباط

نظم المعهد الثقافي الألماني بالمغرب Goethe-Institut Marokko و مؤسسة الخبراء المغاربة-الألمان MGE (مؤسسة غير ربحية) بمدينة القنيطرة حفلا بمناسبة نهاية أول فترة تدريب وتوجيه اجتازها تلاميذ وتلميذات ثانوية عبدالرحمان الناصر خلال العطلة المدرسية (الفترة البينية الثانية) من 31 مارس إلى 14 أبريل 2019، وذلك تعزيزا للتعاون الثقافي بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

و شكل التدريب مناسبة اكتشف من خلالها التلاميذ عالم الشغل والمقاولة، كما شكلت فترة التدريب هاته فرصة لتعرف التلاميذ أكثر على ميولاتهم ومؤهلاتهم المهنية، الشيئ الذي سيمكنهم من اختيار الشعب والتخصصات التي تناسبهم.

وعرف الحفل المذكور تقديم عروض ونقاش حول التدريب والتوجيه المبكر، وهي العروض التي حضرها كل من “صالح الدين الجرمي” ممثل وزارة التربية الوطنية، و نائبي عمدة مدينة القنيطرة “رشيد بلمقيصية” و ” أحمد الهيقي ” و المستشار الثقافي لدى السفارة الألمانية بالمغرب “يورج كروتيوهان”

ومديرة المعهد الثقافي الألماني بالرباط ” أليسيا بادروس” وممثلي برنامج PASCH عن وزارة الخارجيةالألمانية ” فرانك كانرت” و ” أنا-ماري جنتيلي ” بالإضافة إلى آباء وأمهات التلاميذ.

و وفقا لبلاغ صادر عن الهيئة المنظمة، فإن هذا التكوين الاستباقي للتلاميذ في ميدان الشغل و انفتاحهم على ميدان المقاولة، يأتي تماشيا مع الإرادة الملكية التي أصدرها الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، من أجل اعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، سنتين أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا، وذلك بغية مساعدة التلاميذ على الاختيار، حسب مؤهلاتهم وميولاتهم، بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني.

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