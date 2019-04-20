فاس.. اغتصاب جماعي لفتاة بمقبرة تحت التهديد بالسلاح الأبيض

نُشر بتاريخ :  2019-04-20 - 23:04
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ع محياوي – هبة بريس

علمت هبة بريس من مصدر خاص، أن فرقة التطهير في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بفاس، تمكنت ليلة أمس الجمعة 19/04/2019 في حدود الساعة التاسعة و النصف ليلا، من توقيف مشتبه فيهما داخل أسوار مقبرة باب الفتوح متلبسين بارتكابهم لجريمة اغتصاب جماعي من الأمام و الخلف لفتاة يرجح أنها قاصر.

وحول تفاصيل الواقعة ، تفيد ذات المصادر، أن عناصر الشرطة و أثناء مزاولة مهامهم  في محاربة الجريمة ، تمكنت من تحديد مكان الضحية، بعد سماعهم لصراخها ،فقاموا بمطاردة المشتبه فيهما داخل المقبرة إلى أن تمكنوا من توقيفهما، و اقتيادهما إلى الدائرة الأمنية 12.

و أضاف ذات المصدر، أن الضحية تم الاستماع اليها في محضر قانوني لذى مصالح الدائرة الأمنية 12 ، و تعرفت على المشتبه فيهما الموقوفين و يرجح أنهم من ذوي السوابق العدلية .

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