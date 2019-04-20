خمسة ضحايا في حادثة سير خطيرة بتراب إقليم الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

استقبل، مساء اليوم السبت، قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، خمسة مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر تعرضهم لحادثة سير بتراب إقليم الجديدة.

وحسب مصدر مطلع، فإن سيارة خفيفة من نوع “إكسبريس” كانت متوجهة في حدود الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، من الجديدة في اتجاه مدارة “المصور راسو”، حوالي 15 كيلومترا جنوب عاصمة دكالة، قام سائقها بتجاوز معيب على الخط المتصول، عند النقطة الكيلومترية 600+464 من الطريق الوطنية رقم: 1، الرابطة بين طنجة والصويرة. وقد وجد السائق نفسه فجأة وجها لوجه مع عربة فلاحية من نوع “بيك أب”، كانت قادمة من الاتجاه المعاكس. ما أفضى إلى اصطدام عنيف من الجهة الأمامية بين العربتين. وفي تلك اللحظة، كانت شاحنة من الحجم الكبير من نوع “رموك” قادمة من جهة مدارة “المصور راسو” في اتجاه الجديدة، لم يستطع سائقها تفادي العربتين من نوع “إكسبريس” و”بيكاب”، حيث صدمهما بقوة، وألقى بالأولى شمالا، حيث استقرت خارج جنبات الطريق في “فوسي”، والثانية على اليمين.

وأسفرت حادثة السير التي كانت بسبب بالتجاوز المعيب عند الخط المتصول، عن إصابة خمسة من ركاب العربتين، اثنان منهم على متن سيارة “إكسبريس”، وثلاثة على متن العربة الفلاحية “بيك أب”.

هذا، وفور إشعارها، انتقلت دورية راكبة من المركز الترابي للدرك الملكي لدى سرية الجديدة، إلى مسرح النازلة، حيث أجرى المتدخلون الدركيون المعاينات والتحريات الميدانية لتحديد أسباب وظروف الحادثة، وأسعفوا المصابين، وانتدبوا سيارة إسعاف نقلتهم تباعا إلى المستشفى بالجديدة. وبالموازاة، نظم رجال الدرك الملكي حركات السير في التجاهين من المحور الطرقي، الذي عرف اختناقا مروريا بسبب توقف مستعملي الطريق، وتجمهر الفضوليين.

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