لزرق :«القيادات الكمبرادورية سبب ما نعيشه من صراعات… بلغت حد ”التشابك بالأيدي“»

هبة بريس – رضى لكبير

قال رشيد لزرق خبير القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، بأن القيادات الكمبرادورية، تقود أحزاب ليس باعتبرها قيادات سياسية، بتقوية المشروع الحزبي و اعتبار الحزب أدات لتحقيق مشروع مجتمعي، بل عملت على إنتاج قيم حزبية مشوهة.

وأضاف لزرق، على أن القيادات الكمبرادوريّة مرتبطة، بالقرب من الدولة و تعمل على تحقيق مصالحها الذاتية وبلوغ أهدافها وجني مزيد من الأرباح من السّوق السياسية، دورها هو ممارسة السمسرة بين الراغبين في المناصب و المؤسسات، وهو ما يفسر واقع الحالي الذي نعيشه من صراعات و وصلت لدرجة العنف المادي و التشابك بالأيدي. في إشارة للصفعة التي وجهها البرلماني البامي الجامي للأمين العام لحزب الجرار.

واسترسل لزرق، بأن هذه القيادات تستغل عدم تواجد نوايا صادقة لمن انخرطوا في العمل السياسي، كما أن منطق الغنية، و سوق النخاسة السياسية، أفرز بؤس سياسي، و عدم احترام القيادات التي تتعامل مع السمسرة.

واعتبر لزرق أن الأحداث المؤسفة تدل على تقلب أمزجة الذين لا يحترمون المواقف والبيانات التي أدلوا بها في بداية كل مرحلة سياسية، وأنهم فضلوا مصالحهم الشخصية على مصالحهم الحزبية، وهذا الأمر سيدفع الناخب المغربي إلى نبذهم وعدم انتخابهم مجدداً.

وختم رشيد لزرق، على هذا ما يفسر العطب المؤسساتي، و يجعل البرلمان الحالي، لا يمثل واجهة رقابية على سلوك أعضائه والأحزاب، و البرلمانيين لم يعدو ينظر لهم بكونه أناس لهم شرف تمثيل الأمة بل هم ليسوا سوى رجال أحزاب يبحثون مثل غيرهم من المسؤولين عن مصالحهم.

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