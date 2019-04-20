برلماني بيجيدي يعري واقع طريق سطات أولاد سعيد”فيديو

.محمد منفلوطي_هبة بريس

أكد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم سطات “حسن حارس”، في تصريح حصري خص به”هبة بريس”، أن الوضعية الكارثية التي أضحت عليها الطريق الجهوية رقم 316 الرابطة بين سطات وقصبة بولعوان، عجّلت برحيل المدير الجهوي السابق للنقل بسطات، مشيرا أن لجنة مختصة زارت الأخيرة لتقييم الوضع، سيما وأن الطريق المعنية تم تأهيلها مؤخرا، إلا أن الاصلاحات التي طالتها لم تصمد طويلا حتى أبانت عن حجم النثوءات والتصدعات، إذ تحولت الى موضوع نقاش جمع بين مختلف المتدخلين للوقوف على جميع حيثياتها، وبالفعل تم تشكيل لجنة مختصة قامت بزيارة ميدانية وهي الآن بصدد تقييم الوضع للانكباب على إعادة هيكلتها.

ويذكر، أن الطريق الجهوية الرابطة بين سطات ومركز أولاد سعيد، لم تصمد طويلا أمام حركة السير حتى “بان عيبها”، وصارت حديث الساعة هنا بإقليم سطات سيما وأن الأخيرة كلفت الدولة مبالغ جد هامة قبل أن تطالها التشققات والتصدعات والنثوءات.

الورش التنموي الذي طال انتظاره، واستبشرت بقدومه ساكنة المنطقة ومستعملي الطريق، كلف العشرات من الملايين بتمويل مشترك حسب مصادرنا بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) ووزارة التجهيز فضلا عن جهة الدار البيضاء سطات، إلا أن التحدي الكبير الذي يبقى قائما هو إلى أي حد ستصمد هذه الطريق في وجه حركة السير الدؤوبة للحافلات وسيارات الأجرة والشاحنات من الحجم الكبير المحملة بأطنان من الحمولة الزائدة في ظل غياب تام لمصالح مراقبة الطرقات المختصة في هذا الشأن التي لم تحرك ساكنا، وهل ستقوم الجهات المختصة بفتح تحقيق حولها وبالتالي إعادة اصلاحها؟ أم أنها ستكتفي بترقيعها؟

هذا ويبقى حجم المخاطر التي تهدد هذا الورش التنموي، تتمثل بالاضافة الى ماسبق ذكره، إلى الحمولة الزائدة الغير القانونية أبطالها أصحاب “الرموكات” لنقل مواد البناء من أحجار وحصي ورمل وغيرها، الأمر الذي بات معه تهديد هذه الطرقات الحديثة التأهيل قائما بالإنهيار والتصدعات والنثوءات.

تفاصيل حول هذا الموضوع ضمن التغطية التالية:

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0