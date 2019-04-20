العثماني :” أعضاء الحزب ليسوا ملائكة والاستقامة ميزتنا “!

هبة بريس – الرباط

قال سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن اعضاء حزبه يتصرفون باعلى مايمكن من المصداقية ويسهرون على تدبير الشان العام في العديد من الجماعات الترابية بالمملكة من خلال استحضارهم لتلك القيم التي تنهل من “المعقول” حسب تعبيره .

واضاف العثماني في كلمة له بالملتقى الرابع لفروع الحزب بايطاليا نشرها موقع الحزب الرسمي انه لا يمكن أن نجد أحدا من اعضاء الحزب ممن يتقلدون المسؤولية لحد الساعة يتهم بسرقة المال العام، أو تجاوز القانون لافتا الى أن ” الاستقامة والصدق مع المواطنين والجدية في العمل، والبذل والعطاء في العمل السياسي، من مبادئنا في العمل السياسي، ونحاول ما أمكن أن نصبر عليها”.

و استطرد العثماني قائلا: “طبعا أعضاء الحزب ليسوا ملائكة، ولكن نحن حين نكتشف تجاوز القانون نحاول قبل غيرنا نديروا الواجب ديالنا”، مؤكدا أنه “لا يمكن أن يكون في العدالة والتنمية شخص يستغل المال العام، أو المصالح العامة للاستغناء الشخصي أو لمصالحه الشخصية”.

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