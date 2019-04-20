مصرع سيدة جرفتها السيول ضواحي الدريوش

نُشر بتاريخ :  2019-04-20 - 20:43
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هبة بريس

لقيت سيدة في عقدها السادس، مصرعها بعد زوال اليوم الجمعة 19، بعد ان جرفتها مياه الامطار ضواحي اقليم الدريوش وفق ما افادت به مصادر متطابقة .

وحسب ذات المصادر فالهالكة كانت ترعى الاغنام بمنطقة “تفريسيت” قيل ان تجرفها سيول وادي “بوحفرة” الذي يمر عبر المنطقة المذكورة.

وانتقلت عناصر من الدرك الملكي مباشرة بعد اخطارها ، الى عين المكان للمعاينة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، فيما عملت فرقة من الوقاية المدنية على انتشال جثة الضحية التي تم نقلها غلى مستودع الاموات بمستشفى الحسني بالناظور لاخضاعها للتشريح الطبي .

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