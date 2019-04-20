مصرع سيدة جرفتها السيول ضواحي الدريوش

هبة بريس

لقيت سيدة في عقدها السادس، مصرعها بعد زوال اليوم الجمعة 19، بعد ان جرفتها مياه الامطار ضواحي اقليم الدريوش وفق ما افادت به مصادر متطابقة .

وحسب ذات المصادر فالهالكة كانت ترعى الاغنام بمنطقة “تفريسيت” قيل ان تجرفها سيول وادي “بوحفرة” الذي يمر عبر المنطقة المذكورة.

وانتقلت عناصر من الدرك الملكي مباشرة بعد اخطارها ، الى عين المكان للمعاينة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، فيما عملت فرقة من الوقاية المدنية على انتشال جثة الضحية التي تم نقلها غلى مستودع الاموات بمستشفى الحسني بالناظور لاخضاعها للتشريح الطبي .

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