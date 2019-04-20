المدهوني رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

انتخب مساء اول امس الجمعة الاستاذ “أنس المدهوني” نائب وكيل الملك بابتدائية تطوان، رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، التي عقدت جمعها العام بمقر محكمة الاستئناف بمدينة تطوان.

وبحضور وازن للقضاة من المحكمة الابتدائية لوزان وشفشاون و المحكمة الابتدائية والاستئناف بتطوان وبحضور مسؤولين القضائيين للدائرة الاستئنافية انتخب الاستاذ انس المدهوني رئيس للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالاجماع .

وتخول الصفة الجديدة للأستاذ “أنس المدهوني” كرئيس للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، عضوية المكتب التنفيدي للودادية، التي تعتبر أقدم جمعية ات ﻧﻔﻊ ﻋﺎمة تضم القضاة المغاربة أسست ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 3 ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 15 / 1378 ﻧﻮﻧﺒﺮ 1958 كما وﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ و ﺗﺘﻤﻴﻤﻪ.

و يذكر ان رئيس المكتب الجهوي سيكون عضو بالصفة بالمكتب التنفيذي للودادية على المستوى الوطني وتم انتخاب يونس الشوح قاضي بالمحكمة الابتدائية بشفشاون نائب له بعد فوزه على ثلاثة قضاة اخرين.

ويعتبر الأستاذ “المدهوني” من أنجب القضاة بالدائرة القضائية التي يعمل بها، وهو المعروف بدماثة أخلاقه ورزانته وسمعته الطيبة، وهو حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون وباحث في سلك الدكتوراه في الفلسفة، كما أنه عمل في عدد من محاكم المملكة، ومن بين القضاة الذين مثلوا المغرب في عدد من المؤتمرات والتكوينات الدولية في مجال العدالة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0