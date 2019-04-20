سطات.. اعتقال “مخزني مُزّور” سطا على 15 ألف درهم

محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الأمن الولائي بسطات تمكنت من القاء القبض على شخص يشتبه به في انتحال صفة “مخزني” وارتداء زي وظيفي يعود لأفراد القوات المساعدة، على خلفية اتهامه بالسطو على مبلغ مالي يعود لأحد الفلاحين العائدين لتوه من السوق الأسبوعي السبت، بعد أن فاجأه المشتبه به وقام بتفتيشه.

وأضافت مصادرنا، أن المشتبه به تم القبض عليه وهو يغادر المدينة بمدخلها الشمالي بعد أن شنت العناصر الأمنية حملات تمشيطية بتراب المدينة أسفرت عن تعقبه وهو على مشارف مغادرته للمدينة، بعد أن تقدم الضحية بشكاية لدى مصالح الأمن أفاد من خلالها أنه ذهب ضحية نصب واحتيال من قبل المشتبه به همّت السطو على مبلغ مالي قدرته مصادرنا بمايقارب 15 ألف درهم بالقرب من المحطة الطرقية قبل أن يطلق ساقيه للريح إلى وجهة مجهولة.

هذا وبعد توقيف المشتبه به وهو متلبس بارتداء الزي الوظيفي، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ليتم التحقيق معه حول المنسوب إليه واخضاعه لتفتيش دقيق أسفرت عن حجز المبلغ المالي وعشرات البطائق البنكية لضحايا محتملين.

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