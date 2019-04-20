آمنة ماء العينين :” لا أعاني من الازدواجية وأنا مقتنعة باختياراتي “

نُشر بتاريخ :  2019-04-20 - 18:41
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هبة بريس – الرباط

قالت البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية أنها مقتنعة باختياراتها بعد اتهامها ب “الازدواجية” بخصوص ظهورها في فرنسا بلباس لايعكس قناعتها وتوجهها الاسلامي حسب تعبير منتقديها .

وقالت آمنة في لقاء مع قناة “فرانس 24” أنها غير معنية بما وصفته ب “الازدواجية “مؤكدة تشبثها بمبادئها وقناعتها ، لافتة الى ان المواطنين اختاروا التصويت عليها وعلى حزبها بناء على برنامج مسطر وليس على الحياة الشخصية لاعضائه ومرشحيه .

واضافت ماء العينين أن موضوع “الحجاب ” لاعلاقة له بمسالة ابعادها عن منصب نائب رئيس مجلس النواب مشيرة الى انها تحترم الديمقراطية ، كما هاجمت في الوقت ذاته اعضاء من حزب العدالة والتنمية الذي اختاروا الحديث بشكل مستفيض عن موضوع “الحجاب” .

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2 تعليقان

  1. عبد الله

    في 18:57

    قمة النفاق و منشار بتاء التأنيث

  2. ناصر

    في 19:01

    هذه ليست ازدواجية بل نفاق وتجارة بالدين الإسلامي.

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