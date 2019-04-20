الرباح من سطات: خصومنا استعانوا بالعيّالات في الحمامات للنيل من الحزب “فيديو”

محمد منفلوطي_هبة بريس

هاجم القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة “عزيز الرباح” خصوم حزبه السياسيين منتقدا طريقة تدبيرهم لحملاتهم الانتخابية وتجمعاتهم ولقاءاتهم التواصلية مع المواطنين والتي وصلت إلى حد ترهيبهم أو استعطافهم للحضور بكثافة لتأثيت المشهد السياسي، محذرا في الوقت ذاته بما وصفه بـــ”الدّوباج الانتخابي والنفخ في الاحزاب”، مشيرا أن المغرب في حاجة لقيادات سياسية حقيقية مستعدة لاتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات، متفائلا بالولايتين الحكوميتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية والتي أبانت حسب تعبيره عن حس وطني حافظ على المال العام وصان الحقوق قائلا : ” خلال الفترة التي تقلد فيها حزب العدالة والتنمية مسؤولية تدبير الشأن العام، لم يثبت أبدا أنه تم تورط بعض قيادات الحزب أو وزرائه في صفقات مشبوهة أو ما شابه ذلك، على الرغم من أن خصوم الحزب السياسيين استعملوا شتى الوسائل للنيل من الحزب وقياداته وصلت الى حد الاستعانة بالنساء في الحمامات والرجال في الطاكسيات لتمرير خطابات تحريضية وكيدية” يقول الرباح.

ولفــــــــــــت الرباح الانتباه إلى ما أسماها بسياسة “النفخ في الأحزاب” التي تستعمل ما وصفها “الدوباج الانتخابي” لأن مآل ذلك هو الفشل، ضاربا بذلك أمثلة كثيرة لرياضيين وأبطال عالميين حصلوا على ميداليات وألقاب وفي النهاية تم اكتشافهم بأنهم ضحية “الدوباج” فعادوا إلى نقطة الصفر، قائلا : ” أصحاب المنشطات لايشرفون المغرب مهما بدى من ضخامة خيالهم في مخيلة الناس…فكيف لحزب لم يستطع أن يؤلف بين برلمانييه أن يخدم البلد” على حد تعبيره.

وحـــــــذر عزيز الرباح الذي كان يتحدث على هامش اللقاء التواصلي الذي احتضنه مركز جماعة أولاد سعيد اقليم سطات صباح اليوم السبت، (حــــــذر) شباب حزبه من الاختباء وراء مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يعملوا على أرض الواقع، داعيا إياهم إلى العمل الجاد لقطع الطريق أمام الخصوم من مروجي الخطابات التيئيسية التي يرددها البعض مفادها “أن المغاربة بْحَال بْحَال”، نافيا ذلك نفيا قطعا ومؤكدا أن البلاد فيها الصالح والطالح.

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