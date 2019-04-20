بعيداً عن المهرجانات الغنائية.. مهرجان قرآني يحتفي بعشريته الأولى

هبة بريس – إقليم شتوكة

تحتضن مدينة بيوكرى بإقليم شتوكة أيت باها من 25إلى 28 ابريل 2019 بالمركب الثقافي سعيد اشتوك فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان القرآني لاشتوكة ايت باها تحت شعار: “عشر سنوات في خدمة القرآن وأهله”.

ويندرج تنظيم النسخة العاشرة، حسب بلاغ صحفي، توصلت الجريدة بنسخة منه، تأكيدا للنجاح الذي عرفته الدورات السابقة التي استقطبت حضورا وازنا لمشاهير القراء والعلماء،وساهمت في التعريف بالموروث الثقافي والتربوي والحضاري للإقليم، وفي تنشيط الحركة التربوية والثقافية بالمؤسسات التعليمية، وفي تعزيز الثوابت الدينية والوطنية للمملكة، كما تميزت بتغطية إعلامية متميزة.

واحتفاء بالعشرية الأولى لهذه التظاهرة، وضعت اللجنة المنظمة للمهرجان هذه السنة برنامجا استثنائيا يراعي المرحلة والتطور والإشعاع الكبير الذي اكتسبه المهرجان.

حيث وإلى جانب تنظيم محاضرة مركزية في موضوع “رؤية معاصرة لقضايا الشباب من خلال القرآن الكريم”لفضيلة العلامة الدكتور محمد جميل مبارك عضو المجلس العلمي الأعلى ورئيس المجلس العلمي المحلي لأكادير.ستعرف هذه االدورة إجراء الدور النهائي للمسابقة الجهوية لحفظ القرآن وتجويده ، وتتويج المدرسة العتيقة الفائزة بمسابقة أفضل قراءة جماعية مرتلة، كما سيتم تكريم الفقيه الجليل سيدي الحاج احمد أبو الهنى فقيه المدرسة العتيقة سيدي سعيد الشريف بمدينة بيوكرى.

و ستعرف الدورة مشاركة العديد من القراء المشهورين، ومجموعات المديح والسماع، إضافة إلى تنظيم أنشطة موازية.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم المهرجان تشرف عليه لجنة مشتركة مكونة من المجلس العلمي المحلي لاشتوكة أيت باها وجمعية سيدي الحاج الحبيب للتربية والثقافة والجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية فرع اشتوكة ايت باها والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بالإقليم. بشراكة مع الجماعة الترابية لبيوكرى والجماعة الترابية لامي مقورن وداعمين آخرين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0