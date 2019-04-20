الغرفة الفلاحية لسوس تنظم رحلات مؤطرة لفلاحي الجهة لزيارة المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في دورته 14

كعادتها كل سنة، نظمت الغرفة الفلاحية لسوس ماسة رحلات مؤطرة لفائدة فلاحي ومهنيي القطاع بالجهة، مقدرين بحوالي 600 مشاركة ومشارك ممثلين للعمالات والأقاليم الستة للجهة، لزيارة استطلاعية للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس في دورته 14، المنظم بالعاصمة الإسماعيلية من 16 إلى 21 أبريل 2019، تحت شعار “الفلاحة، رافعة للتشغيل ومستقبل العالم القروي”.

وتروم هذه الرحلات إلى تمكين فلاحي ومهنيي الجهة من الاطلاع على آخر المستجدات التي يعرفها القطاع الفلاحي على المستوى الوطني والدولى والتي تهم تحديث الزراعة والاستدامة والتشغيل، وخلق جسور للتواصل مع مهني القطاع سواء للتزود بالمواد الأولية أو تسويق المنتوج، و تسهيل تبادل الخبرات والتجارب وربط علاقات التعاون بين الفاعلين الفلاحين والمهنيين، بالإضافة إلى التعرف على التحفيزات الإدارية العمومية والتسهيلات التمويلية الخاصة لخلق وتطوير المشروعات والمقاولات الفلاحية وتأطيرها وتأمينها، وكذا اكتشاف آخر التقنيات والمعدات والآليات المبتكرة في المجالين الزراعي والفلاحي التي تمكن من تجويد المنتوج وتحسين مردوديته والحفاظ عليه.

الرحلات المنظمة للغرفة الفلاحية لسوس، والتي سهر على إنجاحها رئيس ومكتب وأطر الغرفة، لقيت استحسان وتنويه كل المستفيدات والمستفيدين منها، سواء من حيث حسن الاستقبال والإيواء والتغذية والتوجيه والمواكبة، إذ بالإضافة إلى زيارة شاملة لكل مرافق المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، المقام على مساحة 185000 متر مربع، بما فيها مساحة 95000 متر مربع مغطاة، والذي يستضيف 1500 عارض يمثلون 60 دولة مشاركة بما فيها دولة سويسرا كضيفة شرف، موزعين على عشرة أقطاب تتوزع من بينها “قطب الجهات” و “قطب المؤسسات والمحتضنين” و “القطب الدولي” و “قطب المنتجات” و “قطب المعدات واللوازم الفلاحية ” و ” قطب الطبيعة والحياة ” و ” قطب المنتجات المحلية ” و “قطب تربية المواشي” و “قطب الآلات الفلاحية”، تضمن برنامج الرحلات زيارات سياحية لعدد من المعالم والمآثر التاريخية التي تزخر بها العاصمة الإسماعيلية ونواحيها.

هذا وجدير بالذكر، أنه بالإضافة إلى وفودها الزائرة، فجهة سوس ماسة بصمت على حضور متميز بمعرض مكناس الدولي للفلاحة من خلال مشاركة مجموعة من المهنيين والتعاونيات والشركات الفلاحية السوسية ضمن فعاليات هذا الملتقى، والعروض الفولكلورية الأصيلة للمجموعة الفنية الهوارية التي أبهجت زوار المعرض، بالإضافة إلى الرواق المخصص للجهة والذي مكن من ابراز المؤهلات الطبيعية والبشرية والإمكانيات الاستثمارية في المجال الفلاحي بالمنطقة، وبرامج التنمية الجهوية وتثمين سلاسل المنتوجات المحلية وسلسلة البواكر والحوامض، حيث يبلغ حجم الاستثمار في القطاع الفلاحي مابين 2017 و2012 نحو 5.8 مليار درهم ويوفر ما يزيد عن 34 ألف منصب شغل مباشر و15 ألف منصب شغل غير مباشر وأزيد من 540 ألف فرصة عمل مؤقتة.

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