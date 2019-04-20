الدرك البحري يعثر بالشاطئ الصخري على زهاء 20 كيلوغرام من “الحشيش”

أحمد مصباح – الجديدة

عثر، صباح اليوم السبت، الدرك البحري لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، على رزمة من المخدرات ملقاة على الشاطئ الصخري التابع للمدار الحضري للجديدة.

وحسب المعطيات الأولية، فإن عناصر الدرك البحري المكلفين بحراسة سواحل البحر بالجديدة، عثروا، منذ أقل من ساعتين، على رزمة بداخلها 14 قطعة من مخدر الشيرا، سعة كل واحدة حوالي الكيلوغرام والنصف.

وفور إشعارها، انتقلت السلطة المحلية صاحبة الاختصاص الترابي، ممثلة في قائد الملحقة الإدارية الخامسة، الذي قام بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، بمعية المتدخلين الدركيين، بتأمين حراسة مسرح النازلة، من الفضوليين المتجمهرين، وأشعر لتوه الشرطة. حيث انتقلت دوريات من فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، ومن الدائرة الأمنية الثالثة، التي تؤمن مصلحة المداومة.

وقد جرى حجز كمية المخدرات التي تم العثور عليها على الشاطئ الصخري بالجديدة، على مقربة من مركز الدرك البحري، وذلك لفائدة البحث القضائي.

ومن المرجح أن تكون كمية من الخدرات قد تعرضت للسرقة، نظرا لكون الرزمة التي تكون أمواج البحر لفظتها، كانت مفتوحة لحظة العثور عليها.

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