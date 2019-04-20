أكبر مصلى بمدينة سلا بدون تراويح بعد عشر سنوات من الصلاة (+وثيقة)

هبة بريس – الرباط

كشفت وثيقة صادرة عن اللجنة التنظيمية لأكبر مصلى بالمغرب يحتضن صلاة التراويح، خلال شهر رمضان أنه لن يكون بإمكان المصلين هذه السنة الصلاة فيه.

وحسب الوثيقة الصادرة عن اللجنة التنظيمية لمصلى شارع واد الرمان بحي الإنبعاث بمدينة سلا، فإن وبسبب أحوال الطقس المتقلبة، من برودة للطقس واحتمال لتساقط الأمطار تقرر عدم أداء صلاة التراويح بهذا المصلى .

وجاء في وثيقة اللجنة المنظمة، “بَعدَ اجتماعات متتالية وبَعدَ مدارسة شديدة ونظرا لبرودة الطقس واحتمال تساقط الأمطار، يؤسفنا أن نخبركم أنه لن تقام صلاة التراويح لهذه السنة بالمصلى”.

وأضافت أن التوقف “يأتي بعد عشر سنوات من العمل الدؤوب، والمثابرة والصبر والمصابرة، على تنظيم هذا الحدث القُرآني الذي جمعنا فيه حب القرآن وأهله، وحب إحياء سنة صلاة التراويح”.

ويشار إلى أن المصلى يحتضن في كل شهر رمضان وعلى مدى 10 سنوات، صلاة التراويح، حيث كسب شهرة واسعة من خلال مساحته الواسعة وقوة أصوات المقرئيين الذي يستضيوفهم.

وتشير الإحصائيات إلى أن يتسع لأكثر من ثلاثين ألفا من الرجال والنساء، خصوصاً يستضيف مصلون من مدن مختلفة، حي أثار الخبر سخطا كبيرا بين ساكنة سلا التي تلقت الخير بصدمة كبيرة.

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