”ميكومار“ تعرض أهم خدماتها في مجال البيئة بالمعرض الدولي للفلاحة

هبة بريس – مكناس

خلال الدورة 14 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنعقد في مكناس من 16 إلى 21 أبريل 2019، والذي شكل مناسبة للتبادل والعرض وربط الاتصال مع الفاعلين الأساسيين في مجال التنمية المستدامة، قدمت ميكومار ش.م.، باعتبارها شريكة في مجال البيئة، آخر خدماتها في هذا المجال.

وشاركت ميكومار، حسب بلاغ صحفي، خلال هذه الدورة في الورشة التحسيسية باقتصاد التدوير، وذلك بتعاون مع جميع جمعيات وتعاونيات جهة الرباط سلا القنيطرة (ومنها على الخصوص الجمعية المغربية للتنمية المحلية، والائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، وتعاونية اعيايدة، والحدائق العجيبة).

وقامت ميكومار بهذه المناسبة بعرض تجربتها في التدريب على فرز النفايات المنزلية من خلال نقاط التوعية البيئية التي أنشأتها على مستوى مقاطعة سلا المسيرة، والتي تعتزم تمديدها قريبا لتشمل جميع مناطق نشاطها عبر التراب المغربي؛

كاما قامت بتقديم، ولأول مرة في المغرب، دراجاتها ثلاثية العجلات المخصصة للاستعمال في مجال تجميع النفايات المنزلية والمشابهة.

وشكل هذا الموعد، حسب نفي البلاغ، فرصة لإبراز، مرة أخرى، التزام ميكومار بتحسين جودة الخدمات التي تسديها في إطار عقدة التدبير المنتدب للنفايات المنزلية، من خلال الدفع ببرنامجها للبحث والتنمية صوب الابتكار وجعله بشكل دائم في خدمة البيئة، وذلك في إطار حرصها على ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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