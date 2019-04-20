ارتفاع الدرهم بـ0.09 في المائة مقابل الأورو

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع ب0.09 في المائة مقابل الأورو، وبـ 0.41 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 11 و17 أبريل 2019.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية (11- 17 أبريل)، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف.

وأضاف المصدر ذاته أنه، إلى غاية 12 أبريل، استقر صافي الاحتياطيات الدولية عند 225.9 مليار درهم، بتراجع نسبته 0.3 في المائة من أسبوع إلى آخر، بينما سجل تراجعا على أساس سنوي بنسبة 1.8 في المائة.

وبخصوص التدخلات في سوق النقد، أفاد بنك المغرب بأنه ضخ ما مجموعه 77.7 مليار درهم، منها 75 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، ومبلغ 2.7 مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر عند 2,27 في المائة، فيما سجل حجم المبادلات 5.2 ملايير درهم، مشيرة إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 17 أبريل (تاريخ الاستحقاق 18 أبريل)، ضخ بنك المغرب مبلغ 73 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر نفسه أن مؤشر (مازي) ارتفع خلال الفترة ما بين 11 و17 أبريل بنسبة 0.9 في المائة، ليستقر بذلك أداؤه منذ بداية السنة في 2.4 بالمائة.

وأضاف بنك المغرب أن التطور الأسبوعي للمؤشر المرجعي يعكس، بالخصوص، الارتفاع المسجل في المؤشرات القطاعية بـ 1.9 في المائة لقطاع “المنشآت ومواد البناء”، وبـ0.7 في المائة لقطاع “الأبناك”، وب 2 في المائة لقطاع “الصناعات الغذائية”.

وأشارت المذكرة إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 580.3 مليون درهم مقابل 329.7 مليون درهم في الأسبوع المنصرم، مسجلة أنه في السوق المركزية، بلغ الحجم اليومي المتوسط 88.9 مليون درهم مقابل 65.1 مليون درهم الأسبوع المنصرم. كما بلغ الحجم الإجمالي في السوق المركزي 22.2 مليون درهم.

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