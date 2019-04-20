خاص .. التامك سيخضع لعملية جراحية دقيقة بباريس

لبنى أبروك – هبة بريس

أفاد مصدر خاص لهبة بريس، أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، سيخضع لعملية جراحية دقيقة بباريس خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشف ذات المصدر، أن التامك تعرض لوعكة صحية مفاجئة، لافتة الى

أن حالته الصحية كانت متدهورة ومثيرة للقلق مؤخرا.

وسجل المصدر ذاته، أن المندوب العام للسجون مستاء وممتعض مما وصف ب”التهميش” و”اللامبالاة” التي تعرض لها بسبب عدم أخذ رأيه من طرف وزارة الداخلية في العديد من التعيينات بالاقاليم الصحراوية.

وباعتبار التامك واليا سابقا في وزارة الداخلية، يضيف مصدرنا، فقد كانت الجهات المعنية تلجأ إليه وتأخذ برأيه فيما يتعلق بالاسماء المقترحة لتعيين الولاة و العمال بالأقاليم الجنوبية بحكم انتمائه وعلاقاته بالمنطقة.

هذا ويشار الى أن الوزير عبد الوافي لفتيت نقل أيضا هذا الاسبوع إلى مصحة لتلقى علاجات عاجلة ترتبط باضطرابات على مستوى القلب.

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