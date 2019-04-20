ديربي البيضاء يكلف خزينة الوداد 9 ملايين سنتيم

هبة سبور – شفيق عنوري

تستعد إدارة الوداد الرياضي، لاستضافة الرجاء، غدا الأحد، في ديربي مدينة الدار البيضاء، على أرضية ملعب مراكش الكبير، لحساب الجولة ال25 من البطولة الاحترافية.

ويكلف لقاء الديربي، خزينة إدارة الفريق “الأحمر”، مبلغ 9 ملايين سنتيم، وذلك بسبب اكترائه من شركة “سونارجيس” المكلفة به.

ويفرض إغلاق ملعب مركب محمد الخامس، على إدارة فريقي الرجاء والوداد، البحث عن ملعب لاستضافة مبارياتهما.

يشار إلى أن الوداد يتصدر ترتيب البطولة برصيد 52 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الرجاء الذي يأتي في الرتبة الثانية ب43.

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