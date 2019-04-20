شباب شيشاوة يتالقون في مصر بحصولهم على 4 جوائز مسرحية

ربيع بلهواري _ هبة بريس

بعد عدة مشاركات في العديد من المهرجانات على الصعيدين المحلي والوطني، والحصول على العديد من الجوائز الفردية والجماعية، تالق شباب شيشاوة برئاسة نور الدين فوينتي بحصد اربع جوائز بمصر بالمهرجان الدولي لشباب الجنوب الذي نضم من 11الى 17 ابريل 2019 من طرف الاستاذ ”هيثم الهواري” والذي تم فيه تكريم الفنان المغربي الكبير ” عبد الكبير الركاكنة”المتالق على الشاشة وعلى خشبة المسرح ….. فبعد النجاح الكبير للعرض المسرحي بامهاود الذي تميز بالتفرد على مستوى طرح الافكار المبتكرة بالاضافة الى الابهار الذي اثث بالاداء الحركي المميز وعمق التشخيص لاغلب الممثلين. حظي هذا العمل باشادة العديد من النقاد بمصر وتوج بحصوله على:

_جائزة لجنة التحكيم.

_جائزة الاخراج ”نور الذين فوينتي”.

_جائزة احسن دور نسائي ”مجدولين بجي”.

_جائزة احسن دور رجالي ”عبد الله الهيوب”.

المسرحية هي من تأليف وإخراج ”نور الدين فوينتي”

تشخيص : كمال نرجس – محمد سالم احميميد – عبد الله الهيوب – مجدولين بجي .

المحافظة و الديكور : ادريس العلاوي

موسيقى : كمال نرجس

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