محلل سياسي: كنا سنرفع للبرلمانيين القبعة لو سبوا أو نطحوا بعضهم لأجل الوطن والمواطن

نُشر بتاريخ :  2019-04-20 - 11:40
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هبة بريس - الرباط

علق الأستاذ الجامعي والمحلل ااسياسي، عمر الشرقاوي، عن الحرب القائمة بين البرلمانيين بسبب التعيينات الاخيرة بمناصب المسؤولية داخل البرلمان

وقال الشرقاوي، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”هذ القربلة اللي توجت بجولات للملاكمة والنطيح والتصرفيق وسبان العدالة بالنذالة وتهديدات بالسجن، فقط على تعويض ب7000 درهم ومكتب 12 متر مربع، وسيارة بسائق”.

هذ الريع الصغير، يقول الشرقاوي، حول بعض البرلمانيين الى متسكعين يطلقون العنان لألسنتهم لتجود باشبع الالفاظ مقدمين انفسهم انهم حماة الديمقراطية.

وتابع الاستاذ الجامعي قائلا:”كنا سنرفع لهؤلاء القبعة ونلتمس لهم 70 عذرا لو سبوا وضربوا ونطحوا بعضهم البعض من اجل مصلحة المواطن والوطن، لكن ان يقيموا الدنيا على مصالحهم الشخصية على حساب سمعة المؤسسات والدستور فذلك هو العبث بعينه واذنه وانفه.”

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تعليق واحد

  1. عبدالنبي

    في 12:29

    كلام في منتهى الروعة

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