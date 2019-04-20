150 فلاح من جهة درعة تافيلالت يستفيدون من رحلة دراسية للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس

هبة بريس – مكناس

شكل الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس في نسخته الرابعة عشر، الذي تحتضنه مدينة مكناس الى حدود يوم غد الأحد 21 أبريل الجاري تحت شعار: “الفلاحة كرافعة لخلق مناصب الشغل ومستقبل العالم القروي”، موعدا سنويا للفلاحات والفلاحين ومربي الماشية والمهنيين من أجل الاطلاع على آخر المستجدات التي يعرفها القطاع الفلاحي على الصعيد الوطني والدولي.

وتنزيلا لبرنامجها السنوي المتعلق بمخطط التنمية الفلاحية نظمت الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت رحلة دراسية للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس في دورته 14 يوم الخميس 18 ابريل الجاري، استفاد منها 150 فلاح يمثلون جميع مناطق جهة درعة تافيلالت بأقاليمها الخمسة (ميدلت، الرشيدية، تنغير، ورزازات وزاكورة).

و قد تميزت الزيارة ببرنامج حافل، ركز بالخصوص على زيارة الفلاحين المستفيدين لجميع الأقطاب المشكلة للمعرض من أجل تقاسم التجارب والخبرات وربط علاقات التعاون بين الفاعلين الفلاحيين والمهنيين، و الاطلاع عن كثب على جديد التقنيات والأساليب المتطورة في المجال الفلاحي على المستويين الوطني والدولي للرفع من المردودية وتقليص تكلفة الإنتاج في جميع سلاسل الإنتاج.

ومكنت كذلك الزيارة الفلاحين من ربط العلاقات ونسج الشبكات المهنية، وزيارة ضيعة فلاحية متخصصة في انتاج الشتائل بضواحي مكناس .

واقيمت الدورة ال 14 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2019، على مساحة 185 ألف متر مربع تشمل 95 ألف متر مربع مغطاة، يضم 10 أقطاب موضوعاتية (قطب الجهات، المؤسسات والمستشهرون، القطب الدولي، قطب الطبيعة والحياة، قطب اللوازم والأدوات الفلاحية، قطب المنتجات، قطب الآليات والمعدات الفلاحية، تربية المواشي، المنتجات المحلية والمؤتمرات). بمشاركة 1500 عارض من 72 دولة، واستقبال زهاء مليون زائر، وتنظيم 35 ندوة، وعقد أزيد من 300 لقاء عالي المستوى.

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