يهم البيضاويين .. مليار و600 مليون درهم للنهوض بالشغل

نُشر بتاريخ :  2019-04-20 - 10:12
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هبة بريس

عقدت اللجنة الجهوية للاستثمار تحت رئاسة والي جهة الدار البيضاء سطات ، اجتماعا جرى خلاله المصادقة على مشاريع استثمارية بلغت قيمتها الإجمالية 603 ر1 مليار درهم .

وذكر المركز الجهوي للاستثمار ، في بلاغ له ، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لجهة الدار البيضاء سطات ، من أجل النهوض بالاستثمارات وخلق فرص الشغل.

وحسب المركز ، فإن المشاريع التي جرى تدارسها والمصادقة عليها ، تهم قطاع السياحة ، والتي ستخلق أزيد من 1005 فرصة عمل مباشرة .

وأشار إلى أن قطاع السياحة يغطي الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات من خلال أربع فنادق مصنفة بالعاصمة الاقتصادية تبلغ طاقتها الإجمالية 530 غرفة ، وهو ما يؤكد الإرادة المتعلقة بالنهوض بهذه الجهة باعتبارها وجهة مفضلة لسياحة الأعمال .

ومن أجل النهوض بالعرض المتعلق بالإقامات السكنية لفائدة طلبة الجهة ، فإن اللجنة صادقت أيضا على مشروع إقامة خاصة تضم 1565 شقة صغيرة .

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