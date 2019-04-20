هبة بريس

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين الماضي، انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية (التجنيد الإجباري) لعام 2019، الذي يطبق لأول مرة بعد إلغائه منذ 11 عامًا.

ودعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت الشباب والفتيات ما بين 19 و25 سنة، للتأكد من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم المدعوين لأداء خدمة التجنيد الإجباري السنة الجارية.

وقال البيان، إن عملية الإحصاء تبدأ الثلاثاء وتستمر حتى 7 يونيو المقبل.

وفي 20 غشت 2018، صادقت الحكومة في جلسة ترأسها الملك محمد السادس، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية” (التجنيد الإجباري) بعد إلغائه عام 2007.

و أمر الملك بـ”تجنيد 10 آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند في السنة المقبلة”.

وفيما يلي سلسلة يومية تتضمن معلومات و أجوبة عن عدد من الاسئلة التي تهم الخدمة العسكرية بالمغرب.

ما لا تعرفونه عن الخدمة العسكرية .. 8: أين ومتى يجب تقديم طلبات الاعفاء من التجنيد?

تودع طلبات الإعفاء من طرف الأشخاص المعنيين لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامتهم أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات.

و يجب أن يتم هذا الإيداع خلال العشرين (20) يوما الموالية لملء الاستمارة. وتسلم السلطة الإدارية المحلية المعنية وصلا عن هذا الإيداع.

و لقبول طلب الإعفاء المؤقت أو النهائي من أداء الخدمة العسكرية، يجب إرفاقه بالوثائق المثبتة لكل حالة.

و تحيل السلطة الإدارية المحلية هذه الطلبات على العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات لعرضها على اللجنة الإقليمية للبت فيها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0