الشرطة الأفغانية: انفجار وإطلاق نار في العاصمة كابول

هبة بريس - وكالات

قال مسؤولون أفغان إن انفجارًا وقع في وسط العاصمة كابول وأعقبه إطلاق نار، اليوم السبت، بالقرب من أحد الفنادق الرئيسية ووزارة الاتصالات.

جاء الانفجار بعد شهور من الهدء النسبي في كابول تزامنًا مع إجراء محادثات بين الولايات المتحدة ومسؤولي حركة طالبان بهدف فتح الطريق أمام مفاوضات سلام رسمية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يربو على 17 عامًا في أفغانستان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إطلاق النار حول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

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