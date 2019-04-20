“الكاف” يتجه لإجراء فحص طبي على لاعبي المنتخب الكاميروني

هبة سبور – شفيق عنوري

يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى إجراء فحص طبي للتأكد من أعمار لاعبي المنتخب الكاميروني لأقل من 17 سنة، المشارك في كأس الأمم الإفريقية للفئة العمرية المذكورة، والمقام بتنزانيا.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القم، قد طالبت الاتحاد القاري، بإخضاع لاعبي الكاميرون للفحص الطبي، وذلك بعد هزيمة “الأشبال” أمامهم، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم.

ومن المنتظر أن يستعين الاتحاد الإفريقي بمختبر طبي من القارة الأوروبية، لأجل التأكد من أعمار لاعبي المنتخب الكاميروني.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0