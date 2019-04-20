طقس السبت .. تساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، السبت، نزول أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية فوق الأطلسين الكبير والمتوسط والسهول الوسطى الواقعة غرب المتوسط وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية والريف. ومن المتوقع أيضا مرور سحب عابرة مصحوبة بأمطار محلية فوق شمال البلاد والمناطق الوسطى.

كما ستنزل تساقطات ثلجية قد تكون مهمة فوق الأطلسين الكبير والمتوسط التي يتعدى علوها 1700 متر، فيما ستبقى السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بجنوب المملكة، مع إمكانية هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، ومعتدلة القوة إلى ضعيفة من الشمال وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجة واحدة و4 درجات بالمرتفعات، وما بين 4 و9 درجات بالمنطقة الشرقية وهضاب والماس، وما بين 9 و14 درجة بالسهول والسايس وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من السواحل الشمالية، وما بين 14 و19 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية وبجوار السواحل الوسطى والجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 5 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 16 و21 درجة بالسايس والساحل المتوسطي والسهول وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 21 و26 درجة بالجنوب الشرقي ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بأقصى الجنوب وجنوب شرق البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطرفاية وما بين بوجدور والكويرة، وهائجا بباقي السواحل

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