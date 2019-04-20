مصر.. فتح باب التصويت على التعديلات الدستورية

هبة بريس - وكالات

بدأ الناخبون المصريون في الداخل، يوم السبت، وعلى مدى 3 أيام، التصويت على تعديلات دستورية قد تغير مدة الرئاسة وصلاحياتها.

وأظهرت لقطات من التلفزيون المصري الرسمي، الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يدلي بصوته في الاستفتاء، بمنطقة مصر الجديدة.

وانطلق تصويت المصريين في الخارج على التعديلات، يوم الجمعة، ويستمر 3 أيام أيضا.

ووافق مجلس النواب المصري المؤلف من 596 عضوا ، على التعديلات، يوم الثلاثاء، بأغلبية 531 صوتا مقابل 22صوتا.

ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0