العثور على جثة رضيع بإقليم الحاجب

ع محياوي ـ هبة بريس

عثر مواطنون على جثة رضيع حديث الولادة، ليلة الخميس / الجمعة بوادي تيزكيت بالجانب المحاذي لدوار أيت احماد 3 ، وسط مركز بودربالة التابعة لجماعة أيت بوبيدمان إقليم الحاجب.

وأفاد شهود عيان لـ ” هبة بريس ” ، أن جثة الرضيع كان على أنحاء من جسدها رضوض متفرقة ، وعلامة حمراء على مستوى العنق، مما جعلهم يشكون في مقتلها.

هذا وقد هرعت الى عين المكان السلطات المحلية والدرك الملكي للقيام بالمتعين ، فيما تم نقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، لأجل التشريح الطبي، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي ببودربالة بحثا قضائيا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

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