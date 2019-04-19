الدكالي يشرف على تدشين مستشفى محمد الخامس بمكناس

ع محياوي ـ هبة بريس

أعطى وزير الصحة ” أناس الدكالي ” رفقة والي جهة فاس ـ مكناس سعيد زنيبر و عامل عمالة مكناس ، انطلاقة خدمات قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بعد الإنتهاء من إنجاز مشروع إعادة تأهيله و تحديث كل تجهيزاته و الذي تم إنجازه بمبلغ مالي قدربـ 62 مليون و200 ألف درهم، بشراكة مع عمالة مكناس مجلس العمالة ” المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “، مجلس جهة فاس – مكناس ، جماعة مكناس ووزارة الصحة.

وساهم مجلس جهة فاس- مكناس بـمبلغ 2 مليون درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 1 مليون درهم، وجماعة مكناس بمبلغ 2 مليون و200 ألف درهم ،فيما ساهمت وزارة الصحة بمبلغ 1 مليون درهم، وقد خصص مبلغ 1 مليون و500 ألف درهم في إعادة التأهيل و4 ملايين و700 مليون درهم في اقتناء التجهيزات البيوطبية والمعدات.

وتضم مصلحة المستعجلات بمشفى محمد الخامس قاعة للإستقبال والتوجيه، و3 قاعات للفحص الطبي و3 قاعات للعلاجات التمريضية، وقاعتين لإزالة الصدمات، و3 قاعات للمراقبة الطبية وقاعة للإنعاش للتكفل بالحالات الحرجة، وقاعة للتكفل بالحالات المستعجلة خاصة بمرضى القلب والشرايين، ومركبين جراحيين وغرفة للتعقيم ومكاتب وصيدلية ومعدات طبية عالية الجودة.

كما يسهر على تقديم الخدمات الإستشفائية بهذا القسم الطبي الأكبر بمكناس طاقم طبي متكون من 16 طبيبا منهم 4 متعاقدين و18 ممرضة وممرض ضمنهم 9 متقاعدين و7 ممرضي التخدير بالإضافة إلى عدد من التقنيين والإداريين، وتتوفر المصلحة على 3 سيارات إسعاف من نوع (أ) و (ب)، فما على المدير الجهوي الا أن يتحرك و يتفرغ لمشاكل المستشفيات بالجهة عوض الدخول في صراعات مع النقابات و الأطباء .

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