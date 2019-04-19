بيرو.. مصرع 8 أشخاص في حادث مروري

هبة بريس ـ وكالات

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 49 آخرون بجروح في حادث انقلاب حافلة كانت متجهة إلى مراسم جنازة رئيس بيرو الأسبق آلان غارسيا، الذي انتحر قبل يومين أثناء محاولة السلطات اعتقاله.

وأفادت الإذاعة المحلية بأن الحادث وقع على بعد 150 كلم عن مدينة ليما عاصمة بيرو . وحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث ناجم عن غفوة السائق وفقدانه السيطرة على الحافلة.

وكان على متن الحافلة 68 شخصا. وقد فتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

وتجدر الإشارة إلى أن الحافلة كانت في طريقها إلى مراسم جنازة رئيس بيرو الأسبق آلان غارسيا الذي أطلق النار على رأسه أثناء محاولة اعتقاله يوم الأربعاء الماضي. وتوفي في المستشفى متأثرا بجروحه.

وكان آلان غارسيا، الذي شغل منصب الرئاسة في 1985 – 1990 و2006 – 2011، يتهم بتلقي رشوة قدرها 100 ألف دولار من شركة “أوديبريخت” البرازيلية للبناء مقابل المساعدة في حصولها على عقود.

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