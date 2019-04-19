وكيل الملك بالجديدة يشكر قضاة الدائرة الاستئنافية للجديدة على وضع ثقتهم فيه

أحمد مصباح – الجديدة

على إثر انتخابه رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة، بعد حصوله على 67 صوتا من أصل 109 صوت المعبر عنها في انتخابات تجديد هياكل المكتب الجهوي للودادية، والتي أشرف على سيرها الأستاذ سعيد دينيني، وجرت، الأربعاء 17 أبريل 2019، بقصر العدالة بالجديدة، في أجواء اتسمت بالديمقراطية والشفافية والنزاهة؛ وجه الأستاذ عبد الرحيم ساوي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، رسالة شكر إلى جميع الأساتذة القضاة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة، على وضع ثقتهم فيه. رسالة مذيلة بتوقيه الأستاذ عبد الرحيم ساري بصفته رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة، هذا نصها:

بمناسبة نجاح الاستحقاق الانتخابي لتشكيل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، يتقدم رئيس المكتب الجهوي أصالة عن نفسه، ونيابة عن باقي الأعضاء المنتخبين، بجزيل الشكر والامتنان إلى جميع المسؤولين القضائيين، والسادة المستشارين، والقضاة الذين حضروا بكثافة للإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع، في أجواء طبعتها روح التنافس الشريف والشفافية والمسؤولية ، وهي مناسبة أكد فيها السادة القضاة على التحامهم و تضامنهم في إطار الودادية الحسنية للقضاة، برئاسة المناضل السيد الرئيس عبد الحق العياسي .

كما أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن مشاعر الود والاحترام للقاضيات والقضاة الذين تحملوا مشاق السفر، للمشاركة في انتخابات تجديد هياكل الودادية بالدائرة الاستئنافية بالجديدة، وكذا، للسيد الرئيس خالد خلقي على التنظيم الجيد والاحترافي لعملية الانتخابات التي خرج فائزا فيها جميع قضاة الودادية الحسنية، بتواصلهم وانضباطهم وحبهم الكبير لجمعيتهم المهنية العتيدة.

و أسأل الله تعالى أن أكون عند حسن ظنهم، وفي مستوى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقي، وأن أكون رفقة المكتب الجهوي في مستوى تطلعاتهم وآمالهم لتجسيد الأهداف النبيلة للودادية الحسنية للقضاة، في الدفاع عن استقلالية القضاة و لذوذ عن مصالحهم..

كما لا أنسى تقديم الشكر الجزيل لجميع المنابر الإعلامية الإلكترونية والورقية على تغطيتها الاحترافية لهذا العرس القضائي البهيج، الذي عرف نسبة مشاركة عالية.

ودامت الودادية الحسنية للقضاة فخرا لنا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0