أولمبيك خريبكة يؤزم وضعية الكوكب في قعر الترتيب

هبة بريس ـ القسم الرياضي

أزم فريق أولمبيك خريبكة وضعية مضيفه الكوكب المراكشي في مؤخرة الترتيب، بعدما فاز عليه بهدف يتيم، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب مراكش الكبير، لحساب الجولة ال25 من البطولة الاحترافية.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالج الفريق الخريبكي، اللاعب عمر السربوت في الدقيقة 79 من عمر المباراة، ليؤزم بذلك وضعية “فارس النخيل” في أسفل الترتيب.

وصعد فارس الفوسفاط بعد هذا الفوز إلى المركز الثامن برصيد 31 نقطة، فيما تجمدت نقاط الكوكب عند 22 نقطة، في ذيل الترتيب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0